Повалили на землю и жестоко избили: в Ивано-Франковске толпа набросилась на военного (видео)

Нападавших разыскивают полицейские

В среду, 11 сентября, на Прикарпатье произошел вопиющий инцидент — в Ивано-Франковске средь бела дня группа молодых парней с особой жестокостью избила военнослужащего. Пострадавшего повалили на асфальт и начали наносить ему удары ногами и руками.

В драке принимало участие как минимум пятеро человек. Поисками злоумышленников уже занимаются полицейские.

На одной из улиц Ивано-Франковска компания парней избила мужчину в форме украинского военного. На опубликованных в соцсети кадрах видно, что агрессивные молодые люди догоняют военнослужащего и сразу же начинают его избивать.

Пострадавший падает на асфальт и группа парней наносит ему множественные удары руками и ногами в область головы и всего тела. Мужчина пытался убежать, но его несколько раз догоняют и вновь пытаются избить.

Также был избит и попутчик военного, который шел рядом с ним по улице.

Причины и обстоятельства конфликта неизвестны, ведь видео начинается именно с момента драки.

Очевидцем драки стал местный житель, который и снял избиение на камеру. Неравнодушный гражданин позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

Полицейские оперативно отреагировали на избиение военного и начали проводить по данному факту расследование. По информации правоохранителей, потерпевший — это 40-летний участник боевых действий.

Сообщается, что за помощью к полицейским избитый не обращался.

На данный момент правоохранители опрашивают свидетелей драки и устанавливают личность агрессивных парней. Полицейские также принимают меры для установления местонахождения потерпевшего.

По факту происшествия следователи начали уголовное производство по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Правоохранители выясняют причины и устанавливают всех участников конфликта.

Следственные действия продолжаются.

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