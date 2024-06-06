В Днепре трехлетний малыш выпал из окна: что говорят в полиции

Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы

В Днепре трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на десятом этаже дома в Амур-Нижнеднепровском районе. После падения он остался жив, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом заявила спикер Днепровского управления полиции Алина Стадник в комментарии Общественному. А также местные СМИ.

Событие произошло 5 июня около 19:30 в доме Донецкого шоссе. После падения ребенок остался жив, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Полиция начала уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области произошел несчастный случай с участием 2-летнего ребенка. Отмечается, что она выпала из окна второго этажа, пока мать была в ванной. По данным следствия, когда мама 2000 года рождения вышла в ванную, малыш вылез на подоконник и облокотился руками на москитную сетку. Она не выдержала такого веса и выпала вместе с ребёнком. Пострадавший получил серьезные травмы, его сразу отвезли в больницу.