В Крыму мужчина напал с ножом на троих российских военных: двое погибли на месте (видео)

Россияне истекли кровью

На центральной набережной Алушты в оккупированном Крыму 40-летний местный житель напал с ножом на трех военных Вооруженных сил РФ, находившихся в гражданской одежде. Двое погибли на месте, пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии.

Telegram-канал "Сапа" сообщает, что погибшими были 32-летний Александр У. из Ростова-на-Дону и 39-летний Ниязбек Ш. из Владикавказа. Пострадавший из Ростовской области.

Медики обнаружили у него рану кисти и забрюшинного пространства. Также он был отравлен неизвестным веществом. О его состоянии ничего не известно.

Источник пишет, что существует несколько версий произошедшего. По одной, именно военные напали на мужчину и стали его втроем избивать. Тогда он достал нож и ранил своих обидчиков, двух — смертельно.

По другой версии, нападающий отдыхал вместе с компанией, и он с товарищами шумел. Военные сделали им замечания, после чего началась ссора и мужчина напал на них.

В Telegram-каналах разлетелось видео последствий нападения. На нем видно тела мужчин в гражданской одежде.

По данным местных пабликов, нападавший уже привлекался к уголовной ответственности. Его судили за разбой почти десять лет назад.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Киевского вокзала мужчина начал резать себя на глазах у прохожих. Он нанес себе серьезные ранения и начал истекать кровью. До приезда медиков мужчина оставался в сознании.