Погиб ребенок: в Киеве произошло ДТП с участием трех авто (фото)

Столкнулись три автомобиля

В пятницу, 17 мая, в Киеве на Броварском проспекте произошло смертельное ДТП. Погиб ребенок, в тяжелом состоянии в больнице беременная женщина и мужчина.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Отмечается, что авария произошла примерно в 12:30.

По данным следствия, 39-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля "BMW", выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся со встречным авто "Changan", которое после удара выехало в неуправляемом состоянии на встречку, где столкнулось с автомобилем "Chevrolet Aveо".

"В результате ДТП водитель "Chevrolet Aveо", его пассажирка — беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания доставлены в больницу. Еще один пассажир этого же автомобиля — 1,5-летний ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали водителя "BMW" в порядке ст. 208 УПК. Отмечается, что при определении состояния алкогольного опьянения драгер показал, что мужчина трезв.

Задержанному сообщено о подозрении. При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2. ст. 286 УК Украины).

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель Tesla сбил на переходе девушку. Пострадавшая в тяжелом состоянии.