На преступление подбил отец? В Днепре подросток прострелил голову соседу (фото)

Подозреваемый уже задержан

В Днепре несовершеннолетний парень выстрелил в голову своему соседу. Мужчину госпитализировали.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области. По данным полицейских, инцидент произошел 11 мая на одной из улиц областного центра. Установлено, что между 39-летним мужчиной и подростком возникла словесная перепалка, в ходе которой юноша взял в руки пневматическую винтовку и выстрелил в сторону потерпевшего. С огнестрельным ранением мужчина был госпитализирован в больницу. Юного правонарушителя задержали стражи порядка, прибывшие на место событий. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство. По этой статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Орудие преступления — пневматическая винтовка, изъята с места происшествия.

По данным местных пабликов, у 39-летнего мужчины проникающее осколочное черепно-мозговое ранение, пока он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. А в это время подозреваемого якобы отпустили под ночной домашний арест. Также по сети гуляет неподтвержденная информация о том, что на преступление парня подбил собственный отец. Якобы тот кричал "стреляй, сын, это тебе подарок на день рождения".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре жена жестоко убила мужа.