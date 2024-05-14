Избил девушку костылями: в скандале с якобы работником ТЦК новые детали от полиции и Минобороны

Девушка ранее была осуждена за кражу

Ужасное избиение в Одессе якобы работником ТЦК девушки Антонины Токмаковой костылями расследует не только полиция. К делу присоединилось Министерство обороны Украины.

Об этом говорится на сайте ведомства. Отмечается, что Минобороны оказывает всестороннюю поддержку в расследовании инцидента в Одессе.

"Министерство обороны Украины держит на контроле расследование этого дела, оказывая полную и всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что полиция расследует нападение на девушку. Однако правоохранители не смогли с ней связаться. Они отметили, что пострадавшая не писала заявление, на звонки не отвечает. По данным правоохранителей, вечером перед избиением она сама была в отделении полиции, где на нее составили админпротоколы.

Заметим, что версии полиции и девушки относительно предшествующего избиению отличаются. Ведь, по данным полиции, девушка перед избиением была в компании, которую местный таксист обвинил в нападении на него. После доставки этой группы в райотдел Токмакова вела себя довольно агрессивно — бросалась в драку к полицейским, разбила оконные стекла на контрольно-пропускном пункте, на требования правоохранителей прекратить противоправные действия не реагировала.

Отмечается, что на нее составили несколько протоколов за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию полиции. И после этого ее отпустили, но на следующий день полиция получила уведомление об избиении девушки якобы работниками ТЦК и СП. По информации органов здоровья, ей нанесли закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

К тому же в полиции сообщили, что девушка ранее была приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год за кражу.

Ранее "Телеграф" писал, что мать погибшего в ТЦК Кривого Рога мужчины сделала новое заявление.