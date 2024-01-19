В селе под Полтавой парень избил беременную девушку: врачам удалось спасти только одну жизнь

Парню может провести в тюрьме до 8 лет

В Полтавской области парень избил свою беременную возлюбленную. Врачи пытались спасти жизнь обоим, но ребенок не выжил.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на сообщение представителя полиции региона Юрия Сулаева. Инцидент случился в селе Абазовка 16 января.

Скорую помощь вызвали соседи, когда к ним обратилась 24-летняя соседка со ссадинами и побоями на теле. Они же сообщили об избиении в полицию. Врачи увезли пострадавшую в больницу, где боролись за ее жизнь и жизнь малыша, но ребенка спасти не удалось. Из-за многочисленных травм у девушки случился выкидыш на 4-м месяце беременности.

Полиция оперативно задержала 26-летнего сожителя пострадавшей и завела на него уголовное дела за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 121 УКУ). За содеянное молодому человеку грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Кривом Роге подростки избили и изнасиловали женщину. Для своих зверств они использовали подручные средства.