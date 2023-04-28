Убийство на мосту: под Киевом мужчина напал на прохожего, нанеся ему 18 ударов отверткой и ножом

К совершению преступления осужденный нанес 15 ударов отверткой еще одному лицу

В Киевской области суд присяжных признал виновным мужчину, который убил прохожего, нанеся ему 18 ударов ножом и отверткой.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Белоцерковской окружной прокуратуры мужчине вынесен приговор за умышленное убийство по хулиганским мотивам (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Суд присяжных приговорил его к пожизненному лишению свободы. Также суд обязал уплатить потерпевшей стороне миллион гривен морального вреда", — говорится в сообщении учреждения.

Прокуроры в суде доказали, что в июле 2021 года мужчина безосновательно напал на прохожего на автомобильном мосту через реку Рось в Белой Церкви. Осужденный нанес потерпевшему по меньшей мере 18 ударов ножом и отверткой в разные части тела и скрылся с места преступления. От полученных колото-резаных ран мужчина скончался в медицинском учреждении.

Указанное преступление осужденный совершил, будучи обвиняемым в причинении тяжких телесных повреждений в виде 15 ударов отверткой еще одному человеку.

Свою вину в совершении инкриминируемого преступления он не признал.

На основании предоставленных прокурором неопровержимых доказательств суд присяжных признал жителя Киевщины виновным в совершенном преступлении.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться в следственном изоляторе.

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