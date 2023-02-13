Пыталась отравить и била кочергой по голове: под Одессой женщина лишила жизни родную мать

Совершив злодеяние, женщина пыталась представить все как несчастный случай

В испытывающей проблемы с электроснабжением Одесской области в городе Подольск произошла трагедия: 38-летняя женщина убила родную мать.

Об инциденте рассказали в областном отделении Нацполиции.

По информации правоохранителей, к ним несколько дней назад обратилась 38-летняя местная жительницам, сообщившая о том, что вернувшись домой, нашла мертвой свою старую мать, с которой проживала вместе.

При этом, говоря о покойной, женщина нервничала, что вызвало подозрение у полицейских. К тому же они выяснили, что в семье часто происходили конфликты.

"Наконец женщина призналась: в последнее время мать раздражала ее раздражал своим поведением, поэтому она решила ее отравить, растворив большое количество таблеток в пище. Когда старушка уснула, злоумышленница, чтобы довести задуманное до конца, принялась душить ее полотенцем. Мать, проснувшись, стала оказывать сопротивление дочери, и та избила ее кочергой по голове", — говорится в сообщении.

Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, она закрыла дом и пошла гулять по городу, а через несколько часов вернулась и позвонила в полицию.

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть 67-летней женщины наступила в результате черепно-мозговой травмы. Злоумышленницу поместили под стражу. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось о другом трагическом случае под Одессой: негодяй проник в дом учительницы-пенсионерки и убил ее монтировкой.