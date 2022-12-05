Зарезал и пытался сжечь: под Днепром молодой изувер лишил жизни мужчину

Совершив злодеяние, подозреваемый пытался сбежать за пределы области

На Днепропетровщине, где ранее мужчина убил жену с дочерью и затем покончил с собой, произошел еще один кровавый инцидент.

О нем рассказали в Главном управлении Нацполиции области.

Согласно информации правоохранителей, в поселке Васильковка Синельниковского района произошла ссора между 23-летним парнем и 37-летним мужчиной.

В ходе обмена обвинениями молодой человек выхватил нож и нанес несколько ударов в грудь своему оппоненту. От полученных ранений тот скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца положил тело жертвы на электроплиту и прикрыл одеждой. В результате вещи загорелись и в доме возник пожар.

Понимая последствия своего поступка, 23-летний подозреваемый пытался выехать за пределы Днепропетровской области, но его задержали и доставили в отделение полиции.

Нож, которым было совершено убийство

В ходе расследования обстоятельств кровавого инцидента правоохранители изъяли орудие убийства – кухонный нож, а также выяснили, что в сентябре злоумышленник освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за умышленное убийство.

Теперь, если суд докажет его вину, подозреваемому светит еще до 15 лет за решеткой.

Пока что ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось о кровавой драме под Днепром, которая произошла в ноябре: женщина убила мужа, ударив его несколько раз в сердце ножом.