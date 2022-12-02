Бил молотком и ножом: убившему супругов под Киевом мужчине вынесли приговор

Убийцу отправили за решетку на 15 лет

В январе текущего года, незадолго до начала путиным войны против нашей страны, в столичном регионе произошло убийство двух супругов из Волынской области, при этом убийцей оказался их бизнес-партнер из города Васильков Киевской области.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевщины.

"В суде прокуроры доказали, что в январе 2022 года в г. Василькове в помещении цеха по производству мебели, между осужденным и супругами предпринимателей из Волынской области, которые привезли деревянные доски, возник словесный конфликт из-за несвоевременного расчета за предварительный заказ", — сказано в сообщении правоохранителей.

В ходе спора житель столичной области схватил молоток и ударил им по голове второго участника конфликта. После этого он взял нож и нанес еще несколько ударов в область туловища потерпевшего, который от полученных травм скончался.

Далее осужденный вышел на улицу, подошел к автомобилю предпринимателей, открыл переднюю пассажирскую дверь и нанес 7 колото – резаных ран жене убитого.

После этого злоумышленник перенес тело убитого в автомобиль и перегнал транспортное средство с телами на другую улицу населенного пункта, где его и оставил.

Решением суда житель Киевщины признан виновным в умышленном убийстве двух человек, и ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее двойное убийство произошло на Волыни, где житель города Ковель лишил жизни двух своих земляков, а затем покончил с собой.