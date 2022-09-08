На Житомирщине мужчина по пьяни пытался зарубить пасынка: подробности и фото

Поводом для расправы стала пьяная ссора

Не успели утихнуть страсти по разборкам с применением топора в Ровенской области, как подобным орудием для "наказания" оппонента решил воспользоваться житель Житормирщины. 62-летнему уроженцу Старой Гуты не понравилось общение с сыном сожительницы за рюмкой "горячительного". Словесные разборки под алкоголем настолько раззадорила сельчанина, что он схватился за топор.

Больше подробностей сообщили представители пресс-службы полиции Житомирской области. Отметим, что изначально женщина, едва не потерявшая сына в результате такой ссоры, была уверена, что сожитель таки совершил убийство.

Как уже упоминалось, инцидент произошел в селе Старая Гута, что является частью Барановской ОТГ, вечером 7 сентября.

Старая Гута на карте

К правоохранительным органам обратилась соседка женщины, в чьей семье случилось несчастье. Полицейским удалось выяснить, что 31-летний пострадавший после нанесения ударов топором сумел выжить, его тут же забрали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Как оказалось, в этот же день он приехал к матери в гости, где и встретился со своим обидчиком.

Поначалу все было хорошо, все трое даже сели за стол, разделив не только еду, но и алкоголь. Вскоре между мужчинами вспыхнула словесная ссора, которая, впрочем, не должна была перерасти во что-то серьезное. Очередной рюмки молодому человеку показалось достаточно, и он ушел спать. Однако его 63-летнему оппоненту не хватило острых ощущений. Вооружившись топором, он ушел "доказывать" свою правоту силой.

Место преступления в Старой Гуте

Изначально, увидев окровавленного сына в кровати и сожителя с оружием в руках, жительница Старой Гуты лишь и смогла, что в панике убежать к соседке за помощью.

Сейчас подозреваемый задержан и находится в СИЗО. Его могут судить сразу по двум статьям УКУ — покушение на уголовное правонарушение и умышленное убийство. Если его вина будет доказана, то он попадет за решетку на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном ДТП в Житомирской области с участием подростков. Мало того, что компания попала в аварию, так еще и сделала это на угнанном автомобиле.

Также мы писали о жестком нападении на женщину с трехлетним ребенком в Черкассах. "Мстителем" оказался бывший сожитель пострадавшей.