"Вот это духовность и сострадание": сеть поразило безразличие россиян (фото, видео)

Шокирующие происшествия показывают, кто есть кто

На днях в россии, которая варварски обстреливает украинские города, произошли два вопиющих инцидента, раскрывающие всю сущность россиян.

В пятницу, 12 августа, труп мужчины вынесло на популярный пляж Приморья. Об этом сообщает vostokmedia.

Отдыхающих россиян ни как не смутило данное обстоятельство и они продолжили спокойно плескаться в воде и загорать на пляже рядом с телом. По информации источника, не исключено, что погибшим является приморец, которого 10 августа унесло волнами в море. Исчезнувший бесследно мужчина отплыл от берега и не смог вернуться на сушу.

В сети недоумевают, почему россияне продолжили отдых, несмотря на вонь, исходящую от трупа мужчины.

Кроме того, жуткий случай произошел в Рязани, автобус переехал женщину. Выходящие из салона пассажирского транспорта люди попросту не обращали внимание на пострадавшую. По информации ТАСС, женщина была доставлена в тяжелом состоянии в больницу скорой медицинской помощи, где ей ампутировали ногу. Она находилась на ИВЛ в состоянии крайней степени тяжести. 8 августа она умерла.

В сети также обсуждают реакцию обычных россиян на происшествие.

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Напомним, в Нью-Йорке мужчина с ножом напал на всемирного известного писателя. Инцидент в США попал на видео.

Ранее сообщалось, что в россии вновь начали угрожать Украине в связи с поставками западного вооружения.