В Днепре неадекват в камуфляже посреди дня застрелил собаку на АЗС (фото и видео 18+)

Действия мужчины запечатлели камеры наблюдения

Полномасштабная война, забирающая жизни и людей, и животных, не является сдерживающим фактором для другой жестокости. Так, 5 июля в Днепре неизвестный мужчина в военной форме посреди дня вытащил из машины оружия и расправился с бродячей собакой, мирно кормящей на солнышке свое потомство.

Как информирует местное общество защиты животных "Ковчег", от полученного болевого шока животное испугалось и бросилось бежать, из-за чего угодило под колеса проезжающей мимо машины. Вместе с ней на дороге погибли и несколько ее щенков, уцелеть удалось лишь троим.

Инцидент произошел на АЗС WOG, расположенной на Передовой улице. Зоозащитники утверждают, что собака жила в этом месте годами и никогда никому не мешала. Однако неизвестный мучитель решил прервать ее жизнь, выстрелив в нее из дробовика или винтовки (на видео можно заметить, что используется не пистолет).

Оставшиеся в живых щенки получили несколько рваных ранений, сейчас они находятся под присмотром ветврачей в одной из клиник Днепра. Им провели необходимые операции, а потом пристроили к одной из кормящих собак, находящихся под присмотром зоозащитников.

Следует отметить, что эту ситуацию без внимания не оставляют. Погибшее животное было эксгумировано, а ее тельце оставят в морозильной камере, чтобы провести дополнительные экспертизы. А убийца собак попал на видео камер наблюдений на автозаправке, его уже ищут и по фотографии, и по номеру автомобиля.

Так выглядит мучитель собак

Люди в сети негодуют из-за подобного поступка, напоминая, что военнослужащие и спасатели даже в столь непростое военное время ищут любую возможность спасти чужую жизнь — даже если это животное.

Желающих помочь оплатить счета за операцию для щенков просят направить днепровским волонтерам посильную сумму. Это можно сделать на карту "ПриватБанка" 5168 7451 1010 6504 (Анна Дмитриева) или "Монобанка" 5375 4141 2873 5437. Другие реквизиты для платежей есть в публикации зоозащитной организации по ссылке во втором абзаце нашего материала.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об ужасной ситуации, случившейся на Одесчине. Там обозлившийся на соседку мужчина зарубил топором ее собаку и щенят.

Также мы писали о жутком зверстве российских оккупантов под Киевом, где в мусорной яме был обнаружен пес, который оказался заминирован. Однако эта история закончилась, к счастью, хорошо.