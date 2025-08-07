Захват McDonald's в Черкассах. Окровавленного стрелка уже задержали, что известно (фото, видео)

Инцидент произошел в центре города

В Черкассах в четверг, 7 июля, произошла стрельба в заведении питания. Полиция уже работает на месте инцидента. Скорее всего, речь идет о McDonald's в центре города.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается, что внутри помещения находится вооруженный мужчина.

"В Черкассах стреляли в заведении питания. Персонал и посетителей эвакуировали, сообщают наши корреспонденты с места происшествия", — говорится в сообщении.

Комментарий полиции

Правоохранители задержали мужчину за стрельбу в заведении питания. По данным следствия, он произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после закрылся в туалете. Больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован.

"Событие произошло сегодня около 11:00: в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Смелянской. Сразу была введена специальная полицейская операция. Полицейские немедленно эвакуировали посетителей и персонал, а также огородили прилегающую к заведению территорию", — говорится в сообщении.

В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Следователи полиции Черкасской области начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Мотивы содеянного устанавливаются.

Состояние стрелка

Как сообщили "Суспільному" в медучреждении, куда привезли мужчину с McDonald's, у него нет огнестрельных ранений. У стрелка резана рана шеи.

"У него резана рана шеи с повреждением сосудов. Тяжелое состояние связано с геморрагическим шоком. Он стабилизирован, прооперирован. Сейчас он находится в отделении анестезиологии на искусственной вентиляции легких, стабилизируется. Пока нельзя сказать, что угроза жизни миновала. Прогноз можно давать через сутки", — прокомментировал директор Третьей городской больницы скорой помощи Черкасс Александр Федорук.

Что предшествовало

Днем 7 августа неизвестный мужчина захватил McDonald's в центре Черкасс. Очевидцы слышали выстрелы. Впоследствии в сети появилось видео, как окровавленного мужчину выносят медики из McDonald's. В полиции рассказали, что раненый мужчина и является нападающим. Он ранил себя сам. На переговоры с ним привозили его жену.

Стрельба в Черкассах в Макдональдсе

Как сообщают очевидцы, речь идет о McDonald's в Черкассах в центре города. Известно, что мужчина закрылся в туалете и произвел несколько выстрелов. Персонал и посетителей эвакуировали.

Скорая возле Макдональдса

В полиции Черкасс отметили, что оперативники уже работают на месте стрельбы в заведении питания. Копы подтвердили, что мужчина с оружием находится внутри помещения.

"Следовательно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента. Детали потом", — добавили правоохранители.

Полиция перекрыла часть ул. Смелянской. Приостановлено движение на участке от Шевченко до Гоголя.

Где произошла стрельба в Черкассах

