Выстрелил ребенку прямо в лоб. Военный в Кривом Роге палил по детской площадке (фото)

Ему грозит до 7 лет заключения

В Кривом Роге военный стрелял в ребенка на детской площадке. Металлическая пуля прилетела мальчику в голову. Мужчину уже задержали.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на слова спикера территориального управления Государственного бюро расследований Александра Белки. Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 19 июня, вечером.

"Военный стрелял в ребенка на Ингульце. 10-летний мальчик играл на детской площадке. Металлическая пуля прилетела ему в лоб. Это произошло вчера", — говорится в сообщении.

Фото мальчика, в которого стреляли в Кривом Роге

Известно, что выстреливший в ребенка мужчина стоял на балконе напротив детской площадки. Военный четырежды выстрелил из пневматического пистолета. Также известно, что мужчина военнослужащих в отпуске. Он стрелял в ребенка из пневматического оружия металлическими пулями.

На фото видно, что ребенок получил немалые ранения, ведь пуля попала прямо в лоб. Полиция и правоохранители официально не комментировали инцидент, однако известно, что расследование проводит Государственное бюро расследований (ГБР). Оно открыло производство по хулиганству с применением оружия. Мужчине грозит до 7 лет заключения.

Напомним, что во Львовской области подросток устроил стрельбу в школе. Полиция уже разыскала стрелка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина в форме устроил стрельбу возле харьковской детской площадки.