В школе на Полтавщине охранник занялся сексом с девятиклассницей: почему он не получил подозрения?

Мужчина, вступивший в половой акт с ребенком, был намного старше его

На днях Telegram-каналы разнесли новость о том, что в Полтаве школьный охранник занялся оральным сексом с девятиклассницей прямо в школьной раздевалке. Впрочем, подробности о событиях не разглашаются. "Телеграфу" удалось из собственных источников узнать больше деталей происшествия.

О ситуации узнали из-за случайного свидетеля

Как сообщают официальные источники, 2 октября директор одной из полтавских школ стала свидетельницей того, как в коридоре охранник страстно обнимал ученицу 9-го класса. После женщина сообщила об этом отцу девочки.

В ходе откровенного разговора с родителями школьница призналась, что у нее роман с мужчиной, работающим охранником в школе. Мол, он провожал ее домой и они целовались, пишет интернет-издание "Полтавщина".

Узнав об этом, отец обратился в Полтавское райуправление полиции с заявлением, что охранник "совершал противоправные действия сексуального характера в отношении его дочери".

Муж был гораздо старше: что говорит прокуратура и полиция?

В областной прокуратуре журналисту "Телеграфа" рассказали, что мужчина намного старше школьницы. Впрочем, точного возраста не называют. Также нам стало известно, что мужчина до сих пор (на дату публикации о событии в официальных источниках 16 октября) не получил подозрения.

Сведения о происшествии на днях появились в открытом Едином реестре досудебных расследований, в частности, согласно информации, которая есть на сайтах Главного управления Нацполиции в Полтавской области и Полтавской областной прокуратуры, возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 155 УК Украины (совершение полового сношения или действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), наказуемым ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Также местные медиа пишут, что в телефоне школьницы полиция нашла доказательства уголовного правонарушения: переписку девочки-подростка с охранником, в котором последний выражал "намерение по совершению действий сексуального характера, связанных с оральным проникновением".

В рамках расследования полиция также установила, что месяцем ранее в женской раздевалке охранник реализовал свое желание. При этом несовершеннолетняя "совершала сексуальную стимуляцию полового члена".