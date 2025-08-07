Захоплення McDonald's у Черкасах. Закривавленого стрілка вже затримали, що відомо (фото, відео)

Інцидент стався у центрі міста

У Черкасах у четвер, 7 липня, сталась стрілянина у закладі харчування. Поліція вже працює на місці інциденту. Ймовірніше, йдеться про McDonald's у центрі міста.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що в середині приміщення знаходиться озброєний чоловік.

"У Черкасах стріляли у закладі харчування. Персонал та відвідувачів евакуювали, повідомляють наші кореспонденти з місця події", — йдеться у повідомленні.

Коментар поліції

Правоохоронці затримали чоловіка за стрілянину у закладі харчування. За даними слідства, він здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано.

"Подія сталась сьогодні близько 11:00 години: до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію", — йдеться у повідомленні.

Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Зараз медики надають йому необхідну допомогу. Слідчі поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мотиви скоєного встановлюються.

Стан стрілка

Як повідомили "Суспільному" у медзакладі, куди привезли чоловіка з McDonald's, він немає вогнепальних поранень. У стрілка різана рана шиї.

"У нього різана рана шиї з пошкодженням судин. Тяжкий стан пов'язаний з геморагічним шоком. Він стабілізований, прооперований. Зараз він знаходиться у відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень, стабілізується. Наразі не можна сказати, що загроза життю минула. Прогноз можна давати через добу", — прокоментував директор Третьої міської лікарні швидкої допомоги Черкас Олександр Федорук.

Що передувало

Вдень 7 серпня невідомий чоловік захопив McDonald's в центрі Черкас. Очевидці чули постріли. Згодом у мережі з'явилось відео, як закривавленого чоловіка виносять медики з McDonald's. У поліції розповіли, що поранений чоловік і є нападником. Він поранив себе сам. На переговори з ним привозили його дружину.

Стрілянина у Черкасах у Макдональдс

Як повідомляють очевидці, йдеться про McDonald's у Черкасах у центрі міста. Відомо, що чоловік зачинився в туалеті і зробив кілька пострілів. Персонал та відвідувачів евакуювали.

Швидка біля Макдональдсу

У поліції Черкас наголосили, що оперативники вже працюють на місці стрілянини у закладі харчування. Копи підтвердили, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення.

"Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом", — додали правоохоронці.

Поліція перекрила частину вул. Смілянської. Призупинено рух на ділянці від Шевченка до Гоголя.

Де сталась стрілянина у Черкасах

Нагадаємо, нещодавно у Харкові серед дня стріляли в чоловіка з протезом. Він виявився ветераном ЗСУ. Інцидент стався в Індустріальному районі. Нападника вже затримали.

За даними поліції, під час конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет, вистрілив впритул у 22-річного ветерана ЗСУ, а потім побив його. Нападником виявився місцевий житель 1981 року народження.

Раніше "Телеграф" писав, що розбійник, який замучив подружжя пенсіонерів заради грошей, застрелився на очах у поліції.