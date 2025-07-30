Разбойник, замучавший супругов-пенсионеров ради денег, застрелился на глазах у полиции (фото)

Оба нападавших уже были судимы за тяжкие преступления

Мужчина, находившийся в розыске по подозрению в двойном убийстве в Черкасской области, застрелился во время переговоров с полицией в Винницкой области. Вместе с сообщником они ворвались в дом пенсионеров, которых замучили до смерти ради денег.

Как сообщили в полиции Черкасской области, 30 июля утром злоумышленник сам позвонил по телефону на 102 и сообщил, что находится в одном из населенных пунктов Хмельницкого района Винницкой области и ожидает экипаж полиции. Он добавил, что имеет при себе гранаты и автоматическое оружие.

"В ходе сложной полицейской операции с привлечением спецподразделения КОРД и переговоров 63-летний мужчина не согласился сложить оружие и совершил самоубийство", — отметили в полиции.

Заместитель начальника Нацполиции Украины Андрей Небитов опубликовал фото 63-летнего застрелившегося подозреваемого. Его сообщника задержали раньше.

Злоумышленник был с оружием

Мужчина застрелился на глазах у полицейских

Он имел при себе также гранату

В Кировоградской области работники агрофирмы обнаружили среди кукурузного поля тело женщины со следами насильственной смерти и веревкой на шее. Прибывшим на место полицейским они рассказали, что видели белый автомобиль, который двигался по полю.

Над раскрытием преступления работал весь личный состав Главного управления Национальной полиции и Национальной гвардии Кировоградской области. Полицейские установили, что 60-летний виннитчанин и 63-летний житель Винницкой области, ранее судимые за тяжкие преступления, решили совершить разбойное нападение.

Они приехали в Кировоградскую область и в масках ворвались в дом жителей одного из сел Смелянского района — 65-летнего мужчины и его 67-летней жены. Сначала они избили мужчину, а затем и женщину. Из-за побоев супруги рассказали, где они хранят деньги и золотые изделия.

Однако у одного из нападавших спала маска, и открылось лицо. Мужчину оставили умирать дома, а женщину, увидевшую лицо обидчика, вывезли в поле. По дороге ее били и душили. Она скончалась от травм головы и удушения, тело преступники выбросили в поле.

Вскоре задержали 60-летнего жителя Винницы, который был за рулем. Ранее он уже отбывал наказание за подобное преступление. Он признался в содеянном, однако заявил, что в смерти пенсионеров виноват его сообщник. Злоумышленнику грозит до 15 лет или пожизненно. Его подельник сам убил себя, таким образом "освободившись" от наказания.

Задержание одного из сообщников

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 8 июля в Киеве в Деснянском районе произошла стрельба. Неизвестный мужчина застрелил другого гражданина, находившегося в автомобиле.