В Харькове среди дня стреляли в мужчину с протезом (видео 18+)

По данным пабликов, пострадавший в больнице

Неизвестный стрелял в Харькове в ветерана ВСУ с протезом. Событие произошло в воскресенье, 3 августа, в Индустриальном районе.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Там опубликовали видео.

UPD. В Харьковской области задержали мужчину, который стрелял в ветерана ВСУ. Об этом сообщили в пресслужбе региона. Во время конфликта один из участников достал травматический пистолет, выстрелил в упор в 22-летнего ветерана ВСУ, а затем избил его.

Полиция оперативно задержала нападавшего — им оказался местный житель 1981 года рождения. Он задержан согласно ст. 208 УПК Украины. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Что известно о стрельбе

На кадрах заметно, как в одном из дворов стоят мужчины. Один из них в упор стреляет другому.

Мужчина в которого стреляли упал, после чего нападавший набросился на него с кулаками. Его не остановили крики прохожих.

В местных телеграм-каналах пишут, что событие произошло во дворе на Грицевца.

"Одного увезла скорая, второй, который стрелял, скрылся. Копы на месте. Стреляли из травматического оружия. Пока это все подробности", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что травматическое оружие может представлять серьезную опасность, несмотря на то, что оно предназначено как менее летальная альтернатива боевому оружию. При выстреле с близкого расстояния она способна нанести значительные физические повреждения, включая переломы костей, травмы внутренних органов и особо опасные ранения глаз, которые могут привести к полной потере зрения.

Ранее "Телеграф" писал, что разбойник, замучавший супругов пенсионеров ради денег, застрелился на глазах у полиции.