Они очень хотели цветов, сигарет и на море. Собрали самые смешные криминальные случаи недели

Реалии жизни в Украине таковы, что едва ли не каждый день происходит что-то смешное и абсурдное. Часто оно подпадает под ограничение Уголовного кодекса, и об этом становится известно из сводок полиции. Так, "Телеграф" собрал забавные инциденты из криминальных хроник за последнюю неделю. Заметим, что мы сочувствуем всем пострадавшим и ни в коем случае их не высмеиваем, — просто рассказываем об интересных преступлениях.

Порезал за отказ дать сигарету

В Днепровском районе Киева 22-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к компании и попросил мужчину угостить его сигаретой. После отказа тот стал ругаться, достал нож, порезал щеку 42-летнему мужчине и пытался скрыться, но упал и сломал ногу.

Против парня возбудили дело по статье о хулиганстве с применением холодного оружия – ему грозит 3-7 лет лишения свободы.

Не получил сигареты, еще и ногу сломал

Засадили теплицы коноплей

Житель Каменского на Днепропетровщине вместе с сообщницей выращивали коноплю в теплице, обустроили там капельный полив, подкармливали растения и давали им все необходимые условия для роста. Соседям и правоохранителям говорили, что в теплицах овощи.

Полиция изъяла "овощей" на 7 млн грн по ценам черного рынка. Фермерам грозит до 7 лет лишения свободы.

Конопля жила свою лучшую жизнь в этой теплице

Избил девушку, потому что она была не похожа на свое фото на сайте знакомств

26-летняя киевлянка познакомилась в сети с парнем и пошла к нему в квартиру на свидание, где между ними возник конфликт, парень достал пистолет, избивал девушку оружием и ногами по голове и телу. После этого он забрал 500 грн из куртки девушки и скрылся.

Полиция нашла парня через несколько часов в квартире товарища — он заявил, что совершил разбойное нападение на девушку из-за того, что в реальности она была не похожа на фото, обнародованное на сайте знакомств.

Против него возбудили дело по статье о разбое с насилием, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией.

Тот самый Ромео, что избил и ограбил девушку на свидании

Так хотела на море, что украла авто

40-летняя нетрезвая виннитчанка без постоянного места жительства украла ВАЗ в Черноморске Одесской области. Женщина рассказала, что имела желание проехаться к морю, поэтому, увидев легкодоступную машину, решила воспользоваться ею.

Авто вернули владельцу, против женщины открыли дело из-за незаконного завладения транспортным средством, а также составили протоколы за управление без прав и в состоянии опьянения. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штрафы.

Лицо женщины, которая так сильно хотела на море, заблюрили

Любителя цветов нашли по следам от лепестков

В Краматорске пьяный мужчина разбил кирпичом витрину магазина и похитил 8 букетов цветов, 2 плюшевых медведя и духи. За собой он оставил след из цветов, за которым полиция пришла прямо в его квартиру.

За кражу в условиях военного положения злоумышленнику грозит 5-8 лет лишения свободы.

Наверное, мужчина очень хотел цветов и медведей

ДТП с лодкой на дороге

Часто ли случаются аварии сразу и с авто, и с лодками? А вот в Николаевской области произошла.

На дороге Николаев-Домановка в маршрутку влетела лодка — водное транспортное средство перевозили на лафете, но он отцепился во время движения, из-за чего лодка просто взлетела и протаранила микроавтобус. По меньшей мере двое пассажиров пострадали.

Лодка влетела в автобус под Николаевом

Похитители индюков в Тернопольской области

На хуторе Малиновка у пенсионерки неизвестные украли 28 голов взрослых индюков, отогнали их за километр в заброшенный дом, откуда вывезли автомобилем. Пенсионерке после этого стало плохо, новость о похищении растиражировали СМИ, и уже через три дня птицу подбросили назад . Считают, что похитители раскаялись и хотели избежать больших проблем.

Правда, у индюков были подрезаны маховые перья, и одного из них так и не вернули.

Та самая пенсионерка со своими индюками

