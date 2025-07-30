Ограбил и запытал пенсионеров: в Украине ищут опасного преступника (фото)

Рецидивист с сообщником, тоже ранее судимым, убили двух пенсионеров

В Черкасской области двое злоумышленников ограбили и замучили супругов пенсионеров, требуя у них почти полмиллиона гривен. Одного из нападавших-рецидивистов правоохранители уже схватили, а вот другому пока удается скрываться от правосудия.

Об этом написал заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов, приложив фото задержанного. По его словам, двое рецидивистов совершили разбойное нападение на супругов-пенсионеров, у которых планировали отобрать деньги. Мужчину и женщину замучили до смерти, женщину еще и похитили.

"С сообщником ворвался в дом пенсионеров, которых замучил до смерти. Женщину, видевшую лицо нападающего, вывезли в поле, по дороге душили. Пенсионерка умерла от травм головы и удушения. Ее мужа оставили умирать в доме. Оперативники уголовного розыска задержали этого нелюдя и уже второй раз оборвали его преступный путь. Сколько бы он мог совершить нападений, ограбить и убить людей — неизвестно. Но благодаря полицейским нападающий уже в СИЗО. Надолго ли – зависит от решения суда. Надеюсь, на этот раз палач получит пожизненное".

Издание ТСН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах написало, что преступление произошло в селе Турия Кировоградской области. Разыскиваемый – 64-летний рецидивист Петр Чекин. Он и его сообщник через третьих лиц узнали, что у супругов пенсионеров есть сбережения в сумме более 400 тысяч гривен в эквиваленте. В одну из ночей Чекин и его сообщник проникли в дом, где жили пенсионеры, и начали пытать их, требуя выдать деньги.

Однако во время пыток с лица одного из нападавших упала маска, что увидела женщина. Поэтому они вывезли женщину в другое место на территории Кировоградской области, чтобы никому было рассказать правоохранителям подробности нападения, а уже там убили. Муж убитой в результате травм скончался в доме. Полиция уже выпустила ориентировку на Чекина.

Напомним, что в Голосеевском районе Киева 10 июля был убит работник Службы безопасности Украины (СБУ), полковник Иван Воронич. В него выстрелили пять раз. Также ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно военный в Кривом Роге курил по детской площадке. Он выстрелил ребенку прямо в лоб.