Выстрелил в мужчину посреди Киева. Все подробности жестокого убийства в Деснянском районе (фото) - обновляется

Инцидент произошел утром

Во вторник, 8 июля, в Киеве в Деснянском районе утром произошла стрельба. Неизвестный мужчина застрелил другого гражданина, находившегося в автомобиле.

Об этом сообщает полиция столицы. Отмечается, что сейчас на месте преступления работают правоохранители.

UPD: Полиция установила личность погибшего гражданина – это 48-летний местный житель. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица продолжаются.

Как сообщает Киев24, в Деснянском районе застрелили владельца шиномонтажа. По словам знакомых, мужчина был добрым и отзывчивым. Он даже помог одному из товарищей оплатить операцию дочери.

По данным следствия, около 7 утра в полицию поступило сообщение о стрельбе в Деснянском районе. Однако нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают.

В Киеве неизвестный застрелил мужчину

"Предварительно, правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения потерпевший погиб", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, работники уголовного розыска, кинологи.

По факту преступления уже начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве, она предусмотривает наказание – до пятнадцати лет лишения свободы. Полиция принимает меры по установлению и задержанию нападающего.

Напомним, недавно неизвестный на велосипеде выстрелил из пневматического пистолета по машине руководительницы инструкторского отдела в фонде "Вернись живым". В автокресле транспорта находился ее сын.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Хмельницкой области помощник машиниста поезда стрелял в ребенка из пистолета.