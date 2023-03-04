Ще одна таємниця, яка лежить на поверхні: що розкаже про людину місяць її народження

Далеко не все ми можемо розповісти про себе стороннім людям — на відміну від дати та місяця нашого народження

На долю людини може впливати не лише її ім’я, а й, наприклад, дата народження. Знаючи, в який день народилася людина, ви зможете дізнатися про неї більше, ніж вона сама захоче про себе розповідати. Та, виявляється, важливе не тільки число, а ще й місяць народження.

Він також має помітний вплив на наш характер, природні здібності, уподобання та поведінку. Як дізнатися про людину за місяцем її народження, розповідає cluber.com.ua.

Січень

Великі амбіції та серйозність

Бажання вчити інших та навчатися самому, причому завжди

Прискіплива увага до невдач і слабкостей інших людей

Звичка критикувати

Працьовитість і висока продуктивність

Інтелігентність, акуратність та організованість у всьому

Чутливість і глибина

Уміння зробити щасливими оточуючих

Стриманість і надзвичайна обережність

Романтичність і труднощі з вираженням любові

Любов до дітей

Гостинність

Вірність

Слабкі соціальні навички

Ревнивість

Лютий

Абстрактний стиль мислення

Інтелігентність

Сильний характер

Мовчазність, сором’язливість та зайва скромність,

Щирість, чесність і вірність

Рішучість, запальний характер

Любов до свободи

Надмірна чутливість

Інтроверсія (закритість)

Хоробрість і впертість

Амбіційність

"Звичка" втілювати мрії в реальність

Любов до розваг

Березень

Привабливість

Ніжність, сором’язливість і замкнутість

Вроджена щирість, щедрість і доброта

Любов до миру та спокою у житті

Неабияка чуйність

Стриманість у гніві

Надійність

Уміння дякувати

Розвинена інтуїція і вміння легко "читати" інших людей та їхні плани

Мстивість

Звичка мріяти і фантазувати

Любов до подорожей

Завищена потреба в увазі

Швидке прийняття рішень при виборі партнера

Талант до музики

Примхливість

Квітень

Шалена активність

Рішучість у прийнятті рішень

Привабливість і висока самооцінка

Твердість духу

Потреба в увазі

Дипломатичність

Співчуття

Дружелюбність і здатність легко вирішувати чужі проблеми

Мужність і безстрашність

Доброта і щедрість

Емоційність

Мстивість

Прекрасна пам’ять

Уміння мотивувати себе та оточення, вміння досягати поставлених цілей попри все

Надмірна ревнивість

Травень

Упертість та бездушність

Неймовірна сила волі та мотивація

Запальність

Привабливість і любов до уваги

Самовпевненість

Схильність до чужого впливу

Звичка мріяти

Розважливість

Видатні ораторські здібності

Любов до літератури і малювання, а також до подорожей

Працьовитість

Червень

Далекоглядність

Доброта і чутливість до потреб інших

Постійна генерація ідей

Звичка спізнюватися

Лінь

Імпульсивність

Чудове почуття гумору

Товариськість, уміння швидко заводити друзів

Мрійливість

Часте оновлення стилю

Швидка втрата інтересу до будь-чого

Тривіальність

Упертість

Липень

Загадковість

Труднощі із завоюванням чужої довіри

Зайва мовчазність

Гординя

Прагнення до справедливості

Тактовність

Дружелюбність

Вразливість

Дотепність і сарказм на високому рівні

Сентиментальність, милосердя

Уміння прощати, але не забувати образ + небажання мститися

Однакове ставлення до всіх людей

Бажання постійно відчувати любов до себе

Працьовитість

Серпень

Привабливість

Любов до жартів

Доброта і дбайливість

Безстрашність

Уміння заспокоювати інших

Розвинені лідерські здібності

Надмірна щедрість та водночас егоїстичність

Жага визнання

Ревнивість

Обережність, пильність

Бажання вести людей за собою

Мрійливість

Схильність до музики, малювання і бойових мистецтв

Любов до нових знайомств

Вересень

Доброта

Схильність йти на компроміси

Звичка постійно вказувати на чужі помилки

Уважність та організованість, увага до деталей

Надійність, чесність і вірність

Чудова пам’ять

Успішність на будь-якій роботі у будь-якій сфері

Любов до пошуку інформації

Захоплення спортом і подорожі

Складнощі з вираженням емоцій

Прискіпливість, особливо в стосунках

Жовтень

Привабливість і дружелюбність

Пріоритетність дружби над всім іншим

Відраза до брехні, справедливість

Милосердя

Мрійливість

Готовність допомагати, але тільки після крику про допомогу

Любов до танців, мистецтва і подорожей

Егоїстичність

Впертість

Постійні переживання через думку оточення

Емоційність

Рішучість

Листопад

Наявність мільйонів ідей

Шанс стати хорошим медиком

Рухливість

Цікавість, уміння "розкопувати" чужі секрети

Нетовариськість, але дружелюбність

Хоробрість і великодушність

Терплячість

Відданість ідеї

Звичка йти до кінця

Стриманість у гніві — за відсутності провокацій

Приємна зовнішність й сила

Невпевненість у стосунках

Обдарованість

Працьовитість

Надійність

Непередбачуваність

Грудень

Відданість і щедрість, надійність

Нетерплячість і різкість

Амбіційність

Впливовість у суспільстві

Любов до розваг

Жага визнання та постійної уваги до своєї персони

Запальність

Гординя

Ненависть до обмежень

Прекрасне почуття гумору

Логічний підхід до всього

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди отримують бажане. Власниці цих іменне бояться жити по-справжньому й робити те, чого прагнуть понад усе, тому й дістають від життя те, чого хочуть.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені та дати народження, людина сама будує свою долю