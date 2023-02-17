Не розповідайте їм зайвого: які імена носять найбільш заздрісні жінки

Розповідати їм про свої перемоги — марна справа, тільки зіпсуєте людям настрій

Саме від імені частково залежить наша доля і наша вдача. Деякі імена вважаються щасливішими за інші, а деякі свідчать про настільки негативні риси характеру, що спілкуватися з їхніми власниками не виникає жодного бажання.

Про те, з власницями яких імен не варто ділитися чимось особистим, розповідає Ukr.Media. Вони просто не вміють щиро радіти за успіхи інших, і причин цьому безліч.

Валерія

У перекладі з латині це ім’я означає "Сильна". Валерії часто заздрять чужим досягненням, успіхам на роботі та в особистому житті. Вони постійно "сканують" людей навколо і порівнюють їхнє життя зі своїм. Висновок у них майже завжди один і той же: комусь просто пощастило більше! А вся річ у тім, що найприскіпливіше Лера приглядається до тих речей, які в неї самої не вдаються, і якщо вона бачить, що в когось справи йдуть краще, не може з собою нічого вдіяти — заздрість просто роз’їдає її зсередини.

Аврора

Цим жінкам складно ігнорувати внутрішню досаду і заздрість, коли вони стикаються з несправедливістю. Це ім’я означає "Зоря" або "Світанок" і його власниця має дуже запальний характер. Аврора сповнена енергетикою вогню і сонця, що допомагає їй бути твердою у власних переконаннях, впертою і справедливою. Однак саме через останню рису характеру їй так складно ігнорувати внутрішню досаду, засмучення та чорну заздрість, коли вона стикається з безчестям.

Ольга

Володарок імені Ольга злитися та заздрити змушує нерівність. Жінки, чиє ім’я у перекладі означає "свята", "мудра" або навіть "фатальна", часто домагаються успіху у тих сферах, де їм доводиться передавати свої знання і когось вчити. Втім, саме робота з людьми мимоволі зіштовхує Ольгу з усвідомленням того, що у когось життя може бути кращим, доходи більшими, відпочинок крутішим, а чоловік — більш ласкавим і люблячим. Володарку цього імені така вселенська несправедливість змушує злитися і заздрити, адже саме вона більше за інших заслуговує на всі прояви щастя. Ну, хіба не так?..

Лоліта

Жіночна і вразлива, але, крім того, дуже хитра та амбітна. У перекладі з іспанської це ім’я означає "скорботна", і це неспроста. Дівчата з таким іменем часто намагаються реалізувати себе у творчій сфері, через що їм постійно доводиться порівнювати себе з іншими людьми. З одного боку, це допомагає їм ставати кращими, з іншого — так Лоліти набувають зайвої озлобленості щодо потенційних конкурентів. Заздрість часто їх переслідує, але зробити з цим вони нічого не можуть.

Рената

В думках у Ренати часто снують темні підступи суперникам, помста кривдникам і заздрість до всіх навколо. Від цього жіночого імені так і віє романтичністю та м'якістю, але це хибне враження. Якщо ви маєте знайомих із таким іменем, то прекрасно знаєте, що помилок вони не пробачають, як і ваших перемог. Дівчата, яких так назвали, регулярно пробують загрібати жар чужими руками і дуже зляться, коли це не вдається.

Раніше ми розповідали, що ініціали вашого імені, прізвища і по батькові без зайвих слів можуть розкрити всю правду про вас. І ви можете самі у цьому або переконатися, або розвінчати цей "міф" раз і назавжди.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю