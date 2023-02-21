Їм море по коліна: імена людей, які приречені на успіх

Сім імен, від згадки про які мурашки по шкірі — багато людей хочуть опинитися на їхньому місці

Ім’я може багато розказати про наш характер та особисті якості. Хтось від народження схильний до точних наук, а комусь більше до душі гуманітарні дисципліни; хтось здатен без особливих зусиль будувати міцні здорові стосунки, а комусь це дається дуже важко. Одні легко підкорюють світ, інші ж воліють залишатися у тіні.

А які імена носять люди, які нічого не бояться? У сенсі, здатні підкорювати світ, попри всі сюрпризи, які їм підкидає життя. Про цих щасливців розповідає glavred.

Ставить перед собою амбітні цілі

Власник цього імені звик перемагати, адже його ім'я в перекладі з латинської буквально й означає "переможець". Впертий та впевнений у собі Віктор завжди має в запасі кілька сміливих цілей та не боїться йти до них, як би складно це не було. Власник цього імені звик проявляти свої лідерські якості, тож успіх ходить за ним по п'ятах.

Буде йти до успіху, попри все

Власниця цього імені ніколи не зупиниться через невдачу. Хай там що, а Вікторія доб’ється свого! Недарма її ім'я перекладається як "перемога". Ця жінка ніколи не чекає на щасливий збіг обставин — вона сама будує свою долю і знає, що досягнути успіху можна тільки багато працюючи й розвиваючись. З неї варто брати приклад.

Звик усього досягати сам

Це ім'я також у перекладі з грецької означає "переможець" і повністю виправдовує свого власника. Чесний та прямолінійний Микита звик всього добиватися сам. Він ніколи не опускає рук і якщо щось не складається, завжди буде шукати інший вихід. І доля щедро винагороджує його за старання. Щоправда, справжнього успіху Микити досягають лише у зрілому віці.

Має міцний внутрішній стрижень

Відразу дві власниці переможних імен здатні добитися всього, чого тільки захочуть. Це Вероніка і Ніка, які мають міцний внутрішній стрижень. Ці дівчата ніколи не відступлять, якщо хтось скаже, що певна задача їм не під силу — просто докладуть ще більше зусиль і таки покажуть всім, чого вони варті. Завдяки природній впертості та впевненості у своїх силах їм вдається підкорювати світ і жити за своїми правилами.

Справжній трудоголік

Ініціативний та життєрадісний власник цього імені здатен досягти неймовірного успіху у будь-якій сфері. Недарма ім'я Микола у перекладі з грецької означає "переможець народів". Цього чоловіка можна назвати справжнім трудоголіком, адже, якщо захоче, він буде працювати днями й ночами без перерви. Це допомагає Миколі добиватися шаленого успіху й дуже рано ставати фінансово незалежним.

Може підкорити світ

Впевнений у собі Володимир знає, чого хоче і бере це від життя, не зважаючи на всі "підніжки" долі. Це ім’я перекладається як "той, хто володіє світом". І щойно власник цього імені знаходить справу всього свого життя, за ним вже ніхто не вженеться. Ну, хіба що успіх та гроші.

Раніше ми розповідали, які імена носять найбільші заздрісниці. Ці жінки не вміють щиро радіти за інших людей і чужий успіх часто сприймають як особисту поразку.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю