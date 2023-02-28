Таких лицемірок ще світ не бачив: які імена носять абсолютно нещирі жінки

Розповідати їм щось про себе — дуже погана ідея

Кожне ім’я характеризує людину з певного боку. Одні говорять про щасливу вдачу їхніх власників, інші — про негативні риси характеру та неприємні якості особистості. А які імена носять лицеміри? Зокрема, жінки, які постійно обговорюють усіх за спиною й без зупину пліткують.

Про це розповідає "Апостроф". Видання називає три жіночих імені, власниці яких — справжні лицемірки. Вони ніколи не скажуть вам правди в обличчя, а от якійсь третій особі все, що думають про вас, обов’язково вискажуть. Причому з усіма деталями.

Валентина

Про себе ця жінка ніколи зайвого не розкаже, а от обговорити когось — завжди готова. Не здумайте розповідати їй про свої проблеми чи негаразди — вона вам, звісно, обов'язково поспівчуває, але щойно ви відвернетесь, ваша історія в усіх деталях та ще й з "прикрасами" розійдеться по всьому селу. Більш того, у всіх проблемах винним виявиться ніхто інший, як ви самі.

Надія

Власниці цього імені обожнюють знаходити щось погане у людях і розповідати про це. Цікавить їх і ваше особисте життя — з ким спите, що їсте, чим захоплюєтесь… Стільки цікавого у вас там відбувається, а вона не в курсі! Звісно ж, Надійці потрібно про все швиденько дізнатися і понести це в маси. На співчуття та розуміння з її боку можете навіть не сподіватися — все, що ви скажете, буде використано проти вас.

Світлана

Надзвичайно злопам’ятні жінки. Якщо ви бодай раз сказали "криве" слово у її бік, Світлана пам’ятатиме це до кінця життя. Ні, обривати спілкування із вами вона не буде і зовні навіть здаватиметься, що ви прекрасно спілкуєтесь. Але це зовсім не так: з цього моменту ви для неї — заклятий ворог і вся інформація, про яку вона дізнаватиметься, буде предметом обговорення третіми особами. Не дивуйтеся, якщо згодом вас почнуть приплітати до всіляких дурнуватих історій — це справа рук цієї чарівної жіночки.

Раніше ми розповідали про чоловіків із важким характером. Зазвичай вони носять одне із п’яти специфічних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю