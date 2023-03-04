Еще одна тайна, которая лежит на поверхности: что расскажет о человеке месяц его рождения

Далеко не все мы можем рассказать о себе посторонним людям – в отличие от даты и месяца нашего рождения

На судьбу человека может влиять не только его имя, но и, например, дата рождения. Зная, в какой день родился человек, вы сможете узнать о нем больше, чем он сам захочет о себе рассказывать. Но, оказывается, важно не только число, но и месяц рождения.

Он также оказывает заметное влияние на наш характер, природные данные, предпочтения и поведение. Как узнать о человеке за месяцем его рождения, рассказывает cluber.com.ua.

Январь

Большие амбиции и серьезность

Желание учить других и учиться самому, причем всегда

Придирчивое внимание к неудачам и слабостям других людей

Привычка критиковать

Трудолюбие и высокая продуктивность

Интеллигентность, аккуратность и организованность во всем

Чувствительность и глубина

Умение сделать счастливыми окружающих

Сдержанность и чрезвычайная осторожность

Романтичность и трудности с выражением любви

Любовь к детям

Гостеприимство

Верность

Слабые социальные навыки

Ревнивость

Февраль

Абстрактный стиль мышления

Интеллигентность

Сильный характер

Молчаливость, застенчивость и излишняя скромность

Искренность, честность и верность

Решительность, вспыльчивый характер

Любовь к свободе

Чрезмерная чувствительность

Интроверсия (закрытость)

Храбрость и упрямство

Амбициозность

"Привычка" воплощать мечты в реальность

Любовь к развлечениям

Март

Привлекательность

Нежность, застенчивость и замкнутость

Врожденная искренность, щедрость и доброта

Любовь к миру и покою в жизни

Незаурядная отзывчивость

Сдержанность в гневе

Надежность

Умение говорить "спасибо"

Развитая интуиция и умение легко "читать" других людей и их планы

Мстительность

Привычка мечтать и фантазировать

Любовь к путешествиям

Завышенная потребность во внимании

Быстрое принятие решений при выборе партнера

Талант к музыке

Капризность

Апрель

Безумная активность

Решительность в принятии решений

Привлекательность и высокая самооценка

Твердость духа

Потребность во внимании

Дипломатичность

Соболезнование

Дружелюбие и способность легко решать чужие проблемы

Мужество и бесстрашие

Доброта и щедрость

Эмоциональность

Мстительность

Прекрасная память

Умение мотивировать себя и окружающих, умение достигать поставленных целей несмотря ни на что

Чрезмерная ревнивость

Май

Упрямство и бездушие

Невероятная сила воли и мотивация

Вспыльчивость

Привлекательность и любовь к вниманию

Самоуверенность

Склонность к чужому влиянию

Привычка мечтать

Рассудительность

Выдающиеся ораторские способности

Любовь к литературе и рисованию, а также к путешествиям

Трудолюбие

Июнь

Дальновидность

Доброта и чувствительность к нуждам других

Постоянная генерация идей

Привычка опаздывать

Лень

Импульсивность

Прекрасное чувство юмора

Общительность, умение быстро заводить друзей

Мечтательность

Частое обновление стиля

Быстрая потеря интереса к чему-либо

Тривиальность

Упрямство

Июль

Загадочность

Трудности с завоеванием чужого доверия

Излишняя молчаливость

Гордыня

Стремление к справедливости

Тактичность

Дружелюбие

Уязвимость

Остроумие и сарказм на высоком уровне

Сентиментальность, милосердие

Умение прощать, но не забывать обид + нежелание мстить

Одинаковое отношение ко всем людям

Желание постоянно ощущать любовь к себе

Трудолюбие

Август

Привлекательность

Любовь к шуткам

Доброта и заботливость

Бесстрашие

Умение успокаивать других

Развиты лидерские способности

Чрезмерная щедрость и одновременно эгоистичность

Жажда признания

Ревнивость

Осторожность, бдительность

Желание вести людей за собой

Мечтательность

Склонность к музыке, рисованию и боевым искусствам

Любовь к новым знакомствам

Сентябрь

Доброта

Склонность идти на компромиссы

Привычка постоянно указывать на чужие ошибки

Внимательность и организованность, внимание к деталям

Надежность, честность и верность

Великолепная память

Успешность на любой работе в любой сфере

Любовь к поиску информации

Увлечения спортом и путешествия

Сложности с выражением эмоций

Придирчивость, особенно в отношениях

Октябрь

Привлекательность и дружелюбие

Приоритетность дружбы над всем остальным

Отвращение ко лжи, справедливость

Милосердие

Мечтательность

Готовность помогать, но только после крика о помощи

Любовь к танцам, искусству и путешествиям

Эгоистичность

Упрямство

Постоянные переживания по мнению окружения

Эмоциональность

Решимость

Ноябрь

Наличие миллионов идей

Шанс стать хорошим медиком

Подвижность

Любопытство, умение "раскапывать" чужие секреты

Необщительность, но дружелюбие

Храбрость и великодушие

Терпеливость

Преданность идее

Привычка идти до конца

Сдержанность в гневе – при отсутствии провокаций

Приятная внешность и сила

Неуверенность в отношениях

Одаренность

Трудолюбие

Надежность

Непредсказуемость

Декабрь

Преданность и щедрость, надежность

Нетерпеливость и резкость

Амбициозность

Влиятельность в обществе

Любовь к развлечениям

Жажда признания и постоянного внимания к своей персоне

Вспыльчивость

Гордыня

Ненависть к ограничениям

Прекрасное чувство юмора

Логический подход ко всему

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Обладательницы этих имен не боятся жить по-настоящему и делать то, к чему стремятся больше всего, поэтому и получают от жизни то, чего хотят.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени и даты рождения, человек сам строит свою судьбу