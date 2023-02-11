Ініціали вашого імені, прізвища і по батькові без зайвих слів розкажуть про вас усе

Ім'я може розказати про людину дуже багато

Вважається, що від імені, яке при народженні отримує людина, залежить і її доля. Саме за ім’ям, як і за знаком Зодіаку, можна частково дізнатися про характер людини, її сильні та слабкі сторони.

Взявши початкові літери свого імені, прізвища та по батькові, ви зможете дізнатися про себе дещо цікаве. Спрацює такий підхід і для визначення характеру інших людей, запевняє zatyshok.

Отже, існує теорія, що букви наших прізвищ, імен і навіть по батькові мають такі значення:

А – сила і панування.

– сила і панування. Б – сприйнятливість і суттєві переживання.

сприйнятливість і суттєві переживання. В – нестійкість, брак системності.

– нестійкість, брак системності. Г – загадковість.

– загадковість. Д – комунікабельність, здатність залучати до себе людей.

Е – вміння мобілізуватися, життєздатність.

– вміння мобілізуватися, життєздатність. Є – пошук емоційного балансу.

– пошук емоційного балансу. Ж – нерішучість.

– нерішучість. З – прагнення до сумнівів, незадоволення, матеріальні проблеми.

– прагнення до сумнівів, незадоволення, матеріальні проблеми. І – сприйнятливість, напруженість.

– сприйнятливість, напруженість. К – великі вимоги і дратівливість в їх досягненні.

великі вимоги і дратівливість в їх досягненні. Л – гармонійність, закономірність, значна винахідливість.

– гармонійність, закономірність, значна винахідливість. М – ревність і акуратність.

– ревність і акуратність. Н – значна сила і креативні амбіції.

– значна сила і креативні амбіції. О – висока чутливість, загадкові тривоги.

– висока чутливість, загадкові тривоги. П – сором’язливість, відстань у взаєминах з людьми, роз’єднаність.

– сором’язливість, відстань у взаєминах з людьми, роз’єднаність. Р – безперервна напруженість, висока чутливість.

– безперервна напруженість, висока чутливість. С – часті депресії, дратівливість, пригніченість.

– часті депресії, дратівливість, пригніченість. Т – нескінченні пошуки, прагнення за еталоном.

– нескінченні пошуки, прагнення за еталоном. У – проникливість, прагнення до частих розладів і переляку.

Ф – м’якість, здатність адаптуватися.

– м’якість, здатність адаптуватися. Х – нестійкість емоцій.

– нестійкість емоцій. Ц – прагнення до зовнішнього прояву внутрішнього хвилювання.

– прагнення до зовнішнього прояву внутрішнього хвилювання. Ч – відданість.

– відданість. Ш – ревнощі, стійкість.

ревнощі, стійкість. Щ – високі розумові можливості, злопам’ятність.

– високі розумові можливості, злопам’ятність. Ю – високі амбіції, брак системності.

– високі амбіції, брак системності. Я – культурність, креативні можливості.

Раніше ми розповідали про три найкращих імені для дівчаток — вони подарують щасливу долю та принесуть удачу. А ще — як назвати хлопчика, щоб у нього склалося успішне життя.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю