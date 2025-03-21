Вбив тещу і закопав у себе на подвір’ї: подробиці моторошного злочину на Хмельниччині

Побив до смерті і ліг спати

У Старокостянтинові правоохоронці затримали 41-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 54-річної колишньої тещі. Трагічний інцидент стався у лютому цього року.

До поліції звернулася мати зниклої жінки. Вона розповіла, що її дочка зникла. Під час пошуків слідчі встановили, що в день зникнення жінка відвідала колишнього зятя. Як з’ясувалось, вони підтримували зв’язок і час від часу зустрічались. Про це повідомили у ГУНП у Хмельницькій області.

За даними поліції Хмельницької області, того дня між підозрюваним та потерпілою виникла сварка під час вживання алкоголю. Чоловік побив жінку, після чого пішов спати. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Наступного ранку підозрюваний спробував приховати злочин, закопавши тіло на своєму подвір'ї. Однак поліцейські розкрили злочин та затримали чоловіка.

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" також писав, що жителька Запоріжжя замовила вбивство ексчоловіка-військового та його сім'ї за чималу суму.