Росіяни стратили полонених бійців ЗСУ на Запорізькому напрямку (фото)

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій

У четвер, 28 листопада, Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу українських військовополонених. Подія сталась поблизу Новодарівки на Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба відомства. Там зазначили, що 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці збройних сил Росії здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.

"Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій. Воно кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Військовий розповів "Телеграфу", як росіяни знущаються з військовополонених.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти знову розстріляли беззбройного українського військовослужбовця. А також показували, в яких умовах утримуються полонені РФ.