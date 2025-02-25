Вбив паралізовану маму і вдавав невинного: подробиці моторошного злочину у Кривому Розі

Чоловік сказав, що знайшов свою маму уже мертвою

З’явилися деталі жахливого злочину, що стався 23 лютого в Саксаганському районі міста. 40-річний чоловік жорстоко побив свою 71-річну матір, яка була паралізована та потребувала постійного догляду. Від отриманих травм жінка померла на місці.

За інформацією Криворізького районного управління поліції, після скоєння злочину підозрюваний намагався уникнути відповідальності. Він зателефонував на лінію "102" та повідомив, нібито просто знайшов тіло матері вдома. Проте поліцейські відділення №4 швидко викрили брехню та затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наступного дня, 24 лютого, слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Сусіди розповідають, що підозрюваний був розлученим і мешкав разом із хворою матір'ю. Жінка, як пише "Дніпро оперативний", тривалий час мала проблеми зі здоров'ям, а згодом її паралізувало. Очевидці зазначають, що чоловік зазвичай поводився спокійно, хоча іноді зловживав алкогольними напоями.

Відомо, що певний час підозрюваний працював у Чехії, а останнім часом – експедитором у Кривому Розі. Раніше син оформив матір до пансіонату, де вона перебувала близько п'яти місяців. Увесь цей час чоловік оплачував догляд за жінкою, але потім забрав додому її.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Німеччині засудили вбивць двох українок. Сімейна пара отримала покарання за злочин.