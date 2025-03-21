Убил тещу и закопал у себя во дворе: подробности жуткого преступления в Хмельницкой области

Побил до смерти и лег спать

В Староконстантинове стражи порядка задержали 41-летнего мужчину по подозрению в убийстве 54-летней бывшей тещи. Трагический инцидент произошел в феврале этого года.

В полицию обратилась мать пропавшей женщины. Она рассказала, что ее дочь исчезла. В ходе поисков следователи установили, что в день исчезновения женщина посетила бывшего зятя. Как выяснилось, они поддерживали связь и время от времени встречались. Об этом сообщили в ГУНП в Хмельницкой области.

По данным полиции Хмельницкой области, в тот день между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора при употреблении алкоголя. Мужчина избил женщину, после чего ушел спать. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

На следующее утро подозреваемый попытался скрыть преступление, зарыв тело на своем дворе. Однако полицейские раскрыли преступление и задержали мужчину.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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