Жахливе вбивство у Тернополі: загинуло подружжя

Вбивство сталося вночі

Ранок у Тернополі видався насиченим на події. На жаль, усі вони сумні. Після атаки дронів, яка знеструмила все місто, вранці з’явилася інформація про те, що на вулиці Дівочій, що у мікрорайоні "Східний", сталося вбивство. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах.

Згодом інформацію про вбивство підтвердили місцевому виданню "20 хвилин" у поліції Тернопільської області. Деталі наразі не відомі. Та є дані, що загинули чоловік та дружина.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Подробиці обіцяють повідомити згодом.

Нещодавно подібний випадок стався на Львівщині. Там сталося подвійне вбивство — також загинуло подружжя. Зять виявив тіла своєї тещі та тестя наступного дня. Правоохоронці з'ясували, що чоловік з рушниці застрелив чоловіка та жінку, які були власниками бази відпочинку. Його шукали кілька тижнів і в результаті виявили аж у сусідній області — на Рівненщині. Наразі мотиви злочинця не повідомляють. Та йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадуємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на Київщині сталося жорстоке вбивство. Чоловік зарубав свого товариша.