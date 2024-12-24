Жителька Запоріжжя замовила вбивство ексчоловіка-військового та його сім'ї за чималу суму (фото, відео)

Підозрюваній загрожує до 15 років тюрми

У Запоріжжі поліцейські затримали жінку, яка замовила вбивство колишнього чоловіка та його родини. За це вона обіцяла заплатити виконавцю 15 млн грн.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, 34-річна місцева жителька хотіла позбутися колишнього чоловіка–військового, звільненого з лав ЗСУ через важке поранення, його брата та їхньої матері. За даними слідства, після "невдалого", на думку підозрюваної, розлучення вона вирішила покращити свій майновий стан за рахунок мільйонних статків чоловіка та спільного майна.

Жінка, маючи на руках двох малолітніх дітей, почала готувати злочинний план. Вона підшукала кілера, якого поліцейським вдалося залучили до співпраці завдяки оперативно проведеним заходам.

Під час кількох зустрічей з кілером, які контролювалися поліцейськими, замовниця узгодила деталі вбивства членів ексродини. Виконавець повинен був інсценувати розбійний напад з летальними наслідками для колишнього і забрати 30 мільйонів гривень.

Також він мав вбити його рідного брата, а згодом — і колишню свекруху. Після чого замовниця б стала повноправною власницею усього майна. Половину цієї суми жінка обіцяла передати кілеру як розрахунок за "послуги" після отримання фотопідтвердження вбивства. Для підготовки вона заплатила йому 1600 доларів та 8 тисяч гривень.

21 грудня правоохоронці провели спецоперацію на території Запорізької області. Вони інсценували вбивства колишнього чоловіка замовниці та його брата. Після цього кілер повідомив жінку про нібито ліквідацію двох жертв, надіславши їй фото з місця злочину.

Впевнившись у частковому виконанні замовлення, жінка зустрілася з кілером та заплатила частину обіцяної суми. Після цього її одразу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантці повідомили про підозру по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, пп. 1, 6, 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства двох і більше осіб з корисливих мотивів на замовлення), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187 (готування до розбійного нападу) Кримінального кодексу України. Також їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Полтаві судитимуть 57-річного чоловіка, який жорстоко вбив 12-річну дівчинку і розбещував 9-річну.