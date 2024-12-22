У Швеції застрелили відомого репера просто в прямому ефірі (відео)

Нападник знімав на відео вбивство репера

У шведському місті Норрчепінг 19 грудня сталося жорстоке вбивство відомого репера Gaboro. Його справжнє ім’я — Нінос Хурі. Інцидент трапився на автомобільному паркінгу та потрапив на відео.

24-річний музикант, який завжди приховував своє обличчя під масками, став жертвою збройного нападу. Сталось це після того, як припаркував свій автомобіль. На оприлюдненому в соціальних мережах відео зафіксовано момент нападу: невідомий підійшов до репера та відкрив вогонь. Репер намагався втекти, проте, нападник наздогнав музиканта. За попередніми даними, відеозапис міг бути зроблений самим нападником. Про це пише Daily Mail.

На місце злочину прибула поліція і виявила Gaboro з численними вогнепальними пораненнями. Медики терміново доправили постраждалого до лікарні, проте отримані травми виявилися несумісними з життям. Репер помер у медичному закладі.

Gaboro був помітною фігурою у шведській реп-сцені. Його впізнавали за характерними масками, які стали частиною сценічного образу артиста. Музикант ніколи не показував свого обличчя публічно. Це додавало йому загадковості та привертало увагу шанувальників.

Репер Gaboro

Один з найвідоміших хітів репера Gaboro

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