Моторошне вбивство на Тернопільщині: онук до смерті забив власну бабусю

Молодик каже, що нічого не пам'ятає про цей випадок

На Тернопільщині сталося вбивство – 25-річний онук до смерті побив свою 74-річну бабусю. Тіло загиблої виявив сусід, який випадково помітив розкиданий одяг на подвір'ї.

Як повідомляє поліція Тернопільської області, трагедія сталася 25 лютого. Місцевий житель, проходячи повз будинок сусідки, звернув увагу на безлад у дворі. Коли на його виклики ніхто не відгукнувся, чоловік вирішив перевірити, чи все гаразд. Зайшовши до будинку, він побачив на веранді тіло 74-річної господині без ознак життя. Чоловік викликав правоохоронців.

На місце події прибули слідчі поліції та криміналісти. Судово-медичний експерт встановив, що жінка померла внаслідок численних тілесних ушкоджень. Пізніше результати розтину підтвердили, що смерть дійсно настала від побоїв.

У будинку загиблої поліцейські виявили її 25-річного онука в стані сильного алкогольного сп'яніння. Як зазначають правоохоронці, чоловік каже, що не пам'ятає нічого.

Підозрюваного затримали і вже оголосили підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі чоловік вбив власну маму і вдавав із себе невинного. Він сказав, що знайшов свою маму уже мертвою.