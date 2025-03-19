Моторошна смертельна аварія в Києві: Land Rover на швидкості влетів у вантажівку (відео)

На жаль, загинула людина

На проспекті Бажана в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, автомобіль Range Rover на високій швидкості врізався у вантажівку, внаслідок чого водій легковика загинув на місці.

На відео з місця події видно, що передня частина автомобіля повністю зруйнована, від сильного удару конструкція авто деформувалася до невпізнання. Попри те, що спрацювала подушка безпеки, водій позашляховика отримав травми, несумісні з життям. На кадрах, знятих свідками, помітно тіло загиблого, яке рятувальники накрили.

Через аварію на проспекті Бажана утворився значний затор. На місці працюють поліцейські, слідчо-оперативна група, медики та рятувальники. Правоохоронці оточили територію аварії для проведення необхідних слідчих дій. Обставини трагедії з'ясовуються.

Цього ж вечора, 19 березня, страшна аварія також сталася в Одесі. Там зіштовхнулися мотоцикл та три автомобілі. Є постраждалі унаслідок зіткнення транспортних засобів. На фото видно, що автомобілі зім'яті вщент.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, що в Києві двоє чоловіків загинули у ДТП. Їхній автомобіль перекинувся.