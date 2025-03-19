Жуткая смертельная авария в Киеве: Land Rover на скорости влетел в грузовик (видео)

К сожалению, погиб человек

На проспекте Бажана в Киеве произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, автомобиль Range Rover на высокой скорости врезался в грузовик, в результате чего водитель легковушки погиб на месте.

На видео с места происшествия видно, что передняя часть автомобиля полностью разрушена, от сильного удара конструкция авто деформировалась до неузнаваемости. Несмотря на то, что сработала подушка безопасности, водитель внедорожника получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах, снятых свидетелями, заметно тело погибшего, спасатели накрыли.

Из-за аварии на проспекте Бажана образовалась значительная пробка. На месте работают полицейские, следственно-оперативная группа, медики и спасатели. Правоохранители оцепили территорию аварии для проведения необходимых следственных действий. Обстоятельства трагедии выясняются.

В этот же вечер, 19 марта, страшная авария также произошла в Одессе. Там столкнулись мотоцикл и три автомобиля. Есть пострадавшие в результате столкновения транспортных средств. На фото видно, что автомобили смяты наголову.

Недавно "Телеграф" рассказывал, что в Киеве двое мужчин погибли в ДТП. Их автомобиль опрокинулся.