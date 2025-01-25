Була ще одна машина. Розкрилися нові деталі смертельної ДТП з Анною Жук (відео)

На одному з відео з місця аварії, де загинула відома блогерка Анна Жук, помітили цікаву деталь. Йдеться про третю автівку, яка влетіла в кювет.

Як зазначають у мережі, на деяких відео можна побачити третю автівку, яка не згадується в рапортах та офіційних даних.

"Виявилось, що в кюветі була третя автівка, про яку не йдеться в жодному звіті. Її видно на одному з відео, що було знято на місці ДТП", — каже чоловік на відео.

За його словами, ця автівка могла стосуватись смертельної аварії, адже знаходилась близько до місця зіткнення.

Водночас у мережі пишуть, що ця автівка немає ніякого відношення до ДТП, адже люди намагалися обʼїхати місце аварії, але автівка застрягла у кюветі. Наразі цю інформацію правоохоронні органи офіційно не коментували.

Нагадаємо, що внаслідок зіткнення "Лексуса" з вантажівкою блогерка Анна Жук загинула на місці, а її чоловіка та сина було прооперовано. Водій фури не постраждав. Інцидент стався 24 січня 2025 року зранку, за кермом автомобіля був чоловік Анни. Під час обгону авто блогерки зіштовхнулось з вантажівкою, що стояла у смузі, це призвело до миттєвої смерті Анни на місці аварії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що постила в Instagram загибла в ДТП Анна Жук, якій було 39 років.