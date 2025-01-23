Машину на друзки, а водій загинув. На трасі Тернопіль-Львів сталась ДТП (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
"Телеграф" розповідає, що відомо про ДТП
У четвер, 23 січня, на трасі Тернопіль-Львів неподалік села Озерна сталась ДТП за участі двох автомобілів ВАЗ і Mercedes. Внаслідок цього є загиблий та травмовані.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Про це "Телеграфу" повідомив начальник Сергій Крета, керівник сектору комунікації головного управління Національної поліції у Тернопільській області.
За його словами, водій автомобіля ВАЗ загинув на місці, ще один його пасажир знаходиться у важкому стані в лікарні.
"Була ще одна пасажирка, вона не отримала важких травм, забоїв. Зараз з неї працюють лікарі на місці події. Водій буса травм також не отримав. Цей водій буса викликав на місце події швидку", — повідомив Крета.
Керівник сектору комунікацій повідомив, що наразі на місці події проводять слідчі дії. А також дорожні служби, які будуть прибирати машини.
У місцевих-телеграм каналах показали відео ДТП.
Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині водій зніс жінок на парковці. Зазначається, що старша жінка загинула одразу на місці аварії від отриманих травм.