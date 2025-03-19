В Одесі сталася жахлива ДТП: зіткнулися 3 авто та мотоцикл (фото)

Чотири транспортні засоби не змогли розминутися на дорозі

У середу, 19 березня, в Одесі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися три автомобілі та мотоцикл.

Внаслідок зіткнення є постраждалі. Про це пише "Град".

Інцидент стався вдень на перехресті вулиць Водопровідної та Бреуса. За попередніми даними, зіткнулися три автомобілі та мотоцикл. За словами очевидців, внаслідок аварії постраждали люди.

Зазначається, що рух від 1-ї станції Люстдорфської дороги у бік центру утруднений. На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці з’ясовують усі обставини зіткнення.

Місцевий Telegram-канал опублікував кадри з першими секундами після ДТП.

Раніше у Києві водій Lexus не впорався з керуванням та врізався у металевий відбійник, внаслідок чого машина перекинулася на дах. Чоловік загинув на місці, а його пасажир помер дорогою до лікарні.

Також дорожньо-транспортна пригода із постраждалими сталася у понеділок, 17 березня, на вулиці Калиновій у Дніпрі. Автомобіль ЗАЗ збив жінку із двома малолітніми дітьми прямо на пішохідному переході.