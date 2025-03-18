Авто перекинулося на дах: в Києві двоє чоловіків загинули у ДТП (фото та відео)

Машина влетіла у відбійник на швидкості та перекинулася на дах

У вівторок, 18 березня, водій Lexus не впорався з керуванням та врізався у металевий відбійник, в результаті чого машина перекинулась на дах. Чоловік загинув на місці, а його пасажир помер дорогою до лікарні.

Про це повідомляє поліція Києва. Інцидент стався о 14:20 на Столичному шосе у Голосіївському районі.

"Попередньо встановлено, що керманич Lexus, рухаючись в третій смузі проїзної частини, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий відбійник, в результаті чого авто перекинулось", – йдеться у публікації.

Зазначається, що 40-річний водій загинув на місці аварії, а його 22-річний пасажир помер дорогою до лікарні від тяжких травм.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", – пише пресслужба.

За даними Telegram-каналу "Київ Оперативний", водія Lexus викинуло з авто. Також повідомляється, що машина їхала зі сторони Конча-Заспи у бік центру Києва на великій швидкості.

Нагадаємо, ДТП з постраждалими сталася у понеділок, 17 березня, на вулиці Калиновій у Дніпрі. Автомобіль ЗАЗ збив жінку з двома малолітніми дітьми прямо на пішохідному переході.