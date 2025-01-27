На Львівщині чоловік лежав на проїжджій частині. Все закінчилося трагічно

ДТП трапилася пізно ввечері у неділю

На Львівщині сталася трагедія на дорозі. У селі Вороців Яворівського району у темну пору доби чоловік лежав посеред проїзної частини та загинув, адже на нього наїхав автомобіль.

Як уточнили у поліції Львівської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 січня о 21:40. Встановлено, що 32-річний мешканець Яворівського району лежав на проїжджій частині дороги, на нього наїхав Renault Clio, за кермом якого перебував 21-річний хлопець, що живе в тому ж районі. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За фактом його загибелі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв "Телеграф", 21 січня, у Вараші Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Близько 16:45 на вулиці Парковій водій автомобіля "Dacia", 49-річний чоловік, скоїв наїзд на жінку з коляскою, де було немовля. Від удару дитина випала з коляски, за її життя боролися медики, проте на жаль, вона загинула.