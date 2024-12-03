На блокпосту під Одесою машина на смерть збила прикордонника

Винуватець ДТП був тверезим

На блокпосту в Одеській області водій легковика збив двох прикордонників – один військовослужбовець загинув на місці. Трагедія сталася 2 грудня близько 18:00.

За кермом автомобіля ВАЗ перебував 66-річний чоловік, який не звернув уваги на дорожні знаки щодо обмеження швидкості. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

Внаслідок наїзду другий військовослужбовець Державної прикордонної служби отримав травми. Його негайно доправили до лікарні.

Під час перевірки поліцейські встановили, що водій був тверезим. Правоохоронці затримали чоловіка.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Цей злочин передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини або тяжкі тілесні ушкодження.

Поліція продовжує досудове розслідування для з'ясування всіх деталей смертельної аварії на блокпосту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі 17-річний "мажор" влаштував ДТП, загинула 10-річна донька військового. Кажуть, що це не перша аварія, яку скоїв цей хлопець.