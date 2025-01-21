Наїхав на маму з візком: у Рівненській області сталась трагічна ДТП (фото)

За даними поліції, водій авто був тверезий

У вівторок, 21 січня, у Вараші Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Близько 16:45 на вулиці Парковій водій автомобіля "Dacia", 49-річний чоловік, скоїв наїзд на жінку з коляскою, де було немовля.

Про це повідомила ГУНП України у Рівненській області. За даними поліції, це сталося на нерегульованому пішохідному переході — від удару немовля випало з коляски.

Матері дитини 32 роки: її обстежують медики. За попередніми даними, серйозних травм вона не отримала. А ось дитину врятувати не вдалося — її доправили до лікарні, але за годину вона померла в реанімації.

У поліції повідомили, що водій був тверезим — на момент ДТП він говорив по мобільному телефону.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до восьми років, а також позбавлення права на керування транспортним засобом.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, під Львовом сталася смертельна ДТП на парковці. Водій авто не впорався з керуванням та наїхав на двох жінок.