Падіння із 16-поверхівки в Одесі: в якому стані знаходиться п’ятирічна дівчинка

В неї дуже важкі травми

З'явилися деталі трагедії в Одесі, де зранку 5 лютого мати випала з 16 поверху разом зі своєю п'ятирічною дитиною. Жінка загинула на місці, донька отримала численні травми та перебуває у комі.

Як повідомив Telegram-канал "**евая Одесса", трагедія сталася у ЖК "Горизонт" на вулиці Костанді, 104. 38-річна мати загинула до приїзду лікарів, її доньку госпіталізували. В дитини відкрита черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, травма хребта та внутрішня кровотеча, можливо розрив органів черевної порожнини. Стан дівчинки вкрай тяжкий, вона перебуває у комі.

На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та ювенальні поліцейські. Слідство встановлюватиме причини та обставини трагедії.

Як повідомляв "Телеграф", 14 січня, у Київській області жінка випала з 4-го поверху житлового будинку. У постраждалої виявлено відкриті переломи кінцівок та, імовірно, переломом хребта.

Також ми писали, що у листопаді минулого року на Тернопільщині жінка вистрибнула з вікна п'ятого поверху. Потерпіла отримала численні переломи. За даними слідства, жінка намагалася покінчити життя самогубством, адже за кілька годин до цього, під час купання втопила у ванні свою доньку, якій було 2,5 роки. Жінка каже, коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати дитину, але нічого не вийшло, тому мати вирішила стрибнути з вікна.