На Київщині жінка випала з вікна багатоповерхівки на дах аптеки (фото)
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Обставини інциденту встановлюються
У вівторок, 14 січня, у Київській області жінка випала з 4-го поверху житлового будинку. У постраждалої виявлено відкриті переломи кінцівок та, імовірно, переломом хребта.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Інцидент стався у місті Ірпінь на вул. Шевченка.
Рятувальники отримали повідомлення про те, що жінка випала з вікна об 11:30. Прибувши на місце, вони встановили, що на дах аптеки, яка знаходиться на першому поверсі 9 поверхового будинку, випала жінка 1960 року народження.
"За допомогою нош фахівці Служби порятунку транспортували потерпілу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Її ушпиталили до обласної лікарні з попереднім діагнозом: відкриті переломи кінцівок та, імовірно, переломом хребта", — йдеться у повідомленні.
Наразі поліція встановлює усі обставини ситуації.
Нагадаємо, що у Києві жінка разом із котом випала з вікна багатоповерхівки. Інцидент стався у Дарницькому районі Києва. У руках жінка тримала свого домашнього кота, який розбився разом із господинею. Від отриманих травм жінка та її домашній улюбленець померли ще до приїзду медиків.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві п'яні батьки мало не заморозили дворічну дитину до смерті.