Однолітнього хлопчика знайшли мертвим в морозилці в Одесі

Тіло дитини було виявлено в одній із квартир у Пересипському районі

В Одесі співробітники поліції затримали 18-річну дівчину та її 44-річного співмешканця за підозрою у вбивстві немовляти. Тіло дитини знайшли у морозильній камері в одній із квартир на Пересипу.

Про це повідомляє ГУНП України на Одещині. За даними правоохоронних органів хлопчик у віці року та трьох місяців жив разом із матір’ю та її співмешканцем. Також у сім’ї була і дворічна дівчинка.

Слідчі з’ясували, що 44-річний чоловік раніше був неодноразово засуджений.

Дівчинку вилучили із родини та тимчасово помістили до лікарні. Мати та її співмешканця затримали — з ними працюють слідчі.

На місці злочину, окрім поліцейських, працюють фахівці мобільної ДНК-лабораторії.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство неповнолітньої дитини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Тіло хлопчика направлене на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

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