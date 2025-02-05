Падение с 16-этажки в Одессе: полиция сообщила трагичные подробности (обновлено)

У девочки были очень тяжелые травмы

Появились детали трагедии в Одессе, где утром 5 февраля мать выпала с 16 этажа вместе со своей дочерью. На месте работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и ювенальные полицейские.

Как сообщил Telegram-канал "**евая Одесса", трагедия произошла в ЖК "Горизонт" на улице Костанди, 104. 38-летняя мать погибла до приезда врачей, ее дочь была госпитализирована. У ребенка открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, травма позвоночника и внутреннее кровотечение, возможно разрыв органов брюшной полости, девочка была в коме.

UPD: Ребенок умер в больнице, сообщили в полиции. По факту гибели женщины и ее малолетней дочери следователи начали два уголовных производства. Тела женщины и ребенка будут направлены на судебно медицинскую экспертизу. В полиции уточнили, что девочке было 9 лет, а не 5, как сообщалось изначально.

Как сообщал "Телеграф", 14 января, в Киевской области женщина выпала с 4-го этажа жилого дома. У пострадавшей обнаружены открытые переломы конечностей и предположительно переломом позвоночника.

Также мы писали, что в ноябре прошлого года в Тернопольской области женщина выпрыгнула из окна пятого этажа. Потерпевшая получила многочисленные переломы. По данным следствия, женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, так как за несколько часов до этого во время купания утонула в ванне ее дочь, которой было 2,5 года. Женщина пыталась реанимировать ребенка, но ничего не получилось, поэтому мать решила выпрыгнуть из окна.